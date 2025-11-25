Regierungserklärung: Söder verteidigt Komplett-Aus für Familiengeld

Das Familiengeld werde nicht eingespart, sondern komplett ins System gesteckt, sagte Söder in seiner Regierungserklärung zum Haushalt im Landtag. Träger, Kommunen und Wohlfahrtsverbände seien dafür sehr dankbar. Denn gerade die Kita-Träger hätten immer wieder davor gewarnt, dass Kitas aufgeben müssten, weil sie finanziell nicht mehr tragfähig seien.