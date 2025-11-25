Regierungserklärung Söder attackiert AfD als "Bücklinge Moskaus"

München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zum Auftakt seiner Regierungserklärung zum Haushalt die AfD scharf attackiert. "Sie sind offenkundig das Sprachrohr des Kreml, Sie sind die Bücklinge Moskaus, die Hofnarren von Putin. Und das ist eine Schande für unser Land - schämen Sie sich", sagte Söder im Landtag in München. Die AfD wolle raus aus der Europäischen Union, raus aus der Nato und hin zu Russland. Es sei schlimm, wenn Politiker in diesen Zeiten auf Partys in Russland posierten, betonte Söder mit Blick auf Reisen von AfD-Politikern.