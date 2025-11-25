 
Regierungserklärung Söder attackiert AfD als "Bücklinge Moskaus"

Markus Söder gibt im Landtag eine Regierungserklärung zum nächsten Doppelhaushalt ab. Gleich zu Beginn greift er eine Oppositionspartei frontal an.

Markus Söder greift die AfD frontal an. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa

München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zum Auftakt seiner Regierungserklärung zum Haushalt die AfD scharf attackiert. "Sie sind offenkundig das Sprachrohr des Kreml, Sie sind die Bücklinge Moskaus, die Hofnarren von Putin. Und das ist eine Schande für unser Land - schämen Sie sich", sagte Söder im Landtag in München. Die AfD wolle raus aus der Europäischen Union, raus aus der Nato und hin zu Russland. Es sei schlimm, wenn Politiker in diesen Zeiten auf Partys in Russland posierten, betonte Söder mit Blick auf Reisen von AfD-Politikern.

Söder zeichnete zu Beginn seiner Rede ein düsteres Bild von der allgemeinen Lage mit dem Krieg in der Ukraine, der lahmenden Wirtschaft und den hohen US-Zöllen. Bayern allerdings sei "stark und stabil". Die hiesige Wirtschaft sei stabiler als anderswo, Bayern sei Start-up-Land Nummer eins, der Freistaat sei stark in Bildung, Wissenschaft und innerer Sicherheit. Es bestehe deshalb kein Anlass zu Panik, Hass, Hetze und Pessimismus.