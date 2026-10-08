Regierungserklärung: Meißner kündigt Abschiebungen, Haftplätze und Amtshilfe an

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will die Kapazität der Abschiebehaftanstalt auf 15 Plätze erhöhen. Das kündigte Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) in einer Regierungserklärung im Thüringer Landtag an. Bisher gibt es zehn Plätze in der Einrichtung. Die Anstalt gilt als eines der symbolträchtigsten Projekte der Koalition von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) aus CDU, Thüringen.Gerecht und SPD - aber vor allem auch als Wunschmaßnahme der Christdemokraten. Die Kommunen hätten signalisiert, dass sie das Plus an Plätzen in der Abschiebehaftanstalt brauchten, sagte Meißner.