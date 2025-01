Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung will auf die für viele Thüringer Haushalte gestiegenen Grundsteuern reagieren. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) stellte in seiner ersten Regierungserklärung nach Amtsantritt im Landtag eine Überprüfung des Berechnungssystems in Aussicht, bei dem sich Thüringen im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern am Bundesmodell orientiert hatte. Teilweise gebe es eine Verdrei- oder Vervierfachung der Grundsteuern, sagte Voigt.