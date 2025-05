Mit einem neuen Wir-Gefühl will Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) mehr Zusammenhalt in Thüringen schaffen – indem ein Bekenntnis zur Heimat massiv gefördert wird. Dabei setze er darauf, den Freistaat nach innen und nach außen als das „Grüne Herz Deutschlands“ zu vermarkten, kündigte Voigt in seiner Regierungserklärung zur aktuellen Ausgabe des Thüringen-Monitors an.