Regierungschefs: Thüringen übernimmt Vorsitz der Ost-MPK

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will im Rahmen der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz Themen wie Fachkräftesicherung, Mobilität, Gesundheit, Pflege oder Energieversorgung voranbringen. Das teilte die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt mit. Der Freistaat übernimmt im Dezember turnusmäßig den Vorsitz der Ost-MPK von Sachsen-Anhalt und dessen Regierungschef Reiner Haseloff (CDU). Der Wechsel fällt in eine Zeit des Umbruchs: In Thüringen verhandeln seit Monaten Vertreter von CDU, BSW und SPD über eine mögliche Regierungskoalition. CDU-Landeschef Mario Voigt will Ministerpräsident werden. Bis zu seiner möglichen Wahl führt weiterhin Bodo Ramelow (Linke) die Geschäfte.