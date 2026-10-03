Bis fünf Kilometer Joggen geht locker

Schwesig, die seit 2017 die Landesregierung im Nordosten anführt, liebt auch das Joggen, versucht dies auch zweimal pro Woche umzusetzen. Auf die Frage, bis zu welchem Kilometer sie beim Joggen noch lächeln könne, sagte sie: "Also ich würde sagen, entspannt lächeln bis 5 - und alles andere tue ich mir dann auch gar nicht an."



Generell sei sie viel lieber mit Menschen unterwegs als in irgendwelchen langwierigen Beratungen, veranstalte deshalb auch regelmäßig Bürgerdialoge. Und gerade auf dem Land mit den weiten Wegen seien dort die Spritpreise derzeit das Aufreger-Thema schlechthin. Sie seien ihrer Meinung nach auch ein Grund, warum bei der Landtagswahl so viele Menschen die AfD gewählt haben.