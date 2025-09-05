Das Video der weinenden Frau auf dem Business-Portal Linkedin ging vor wenigen Wochen viral. Karlotta Gründobler lässt darin ihren Frust über den – Zitat – „Scheißbürokratismus“ in Deutschland heraus, der sich gegenüber Firmen austobt, die doch das Land voran bringen wollen, Arbeitsplätze schaffen, Umsatz generieren. Es ist ein Sinnbild für die Lage der deutschen Wirtschaft, in der gerade viel über Rezession und Krise geredet wird.