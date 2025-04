Regierungsbildung: Welche Wahlversprechen hat die CSU eingelöst, welche nicht?

STEUERSENKUNGEN

Hier kann die CSU ihre Forderungen aus dem Wahlkampf mit Ergebnissen unterfüttern: So soll die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen ebenso gesenkt werden wie die Steuerlast der Unternehmen. Auch die Energiepreise sollen sinken. "Wir entlasten Wirtschaft, aber auch Bürger. Steuern runter, nicht rauf", betonte Söder nach der Einigung in Berlin. Auch eine weitere CSU-Forderung ist erfüllt: Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie soll von 2026 an dauerhaft auf sieben Prozent reduziert werden - nicht aber für Getränke, wie es die CSU ebenfalls gefordert hatte.