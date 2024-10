Regierungsbildung: Wagenknecht: Beteiligung an Landesregierungen offen

Berlin - Nach den ersten Gesprächen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg bleibt nach den Worten von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht offen, ob sich ihre Partei an Landesregierungen beteiligt. In Sachsen herrsche bei der CDU offenbar keine Einigkeit über eine Zusammenarbeit mit BSW und SPD, sagte die Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht in Berlin. In Thüringen sei die SPD unentschieden. In Brandenburg sei "vielleicht eine etwas bessere Ausgangslage". Dort gehe es nur um zwei Parteien - SPD und BSW.