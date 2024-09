Regierungsbildung Voigt: "Das kann eine stabile Regierung werden"

Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat sich optimistisch mit Blick auf die Regierungsbildung in Thüringen gezeigt. "Das kann eine stabile Regierung werden und ein funktionsfähiges Parlament", sagte er am Dienstagabend in der Sendung ZDF-Sendung "Markus Lanz". Der 47-Jährige hatte zuvor das Bündnis Sahra Wagenknecht und die SPD in Thüringen zu Sondierungsgesprächen eingeladen, um mit diesen beiden Parteien auszuloten, ob eine Regierung geschmiedet werden kann. Die Drei hätten aber nur 44 der 88 Sitze im Parlament, die mögliche Brombeer-Koalition wäre also eine Patt-Regierung.