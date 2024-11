Erfurt (dpa/th) - Die Verhandlungen für eine Brombeer-Koalition in Thüringen stehen kurz vor dem Abschluss. CDU, BSW und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen in Thüringen in der kommenden Woche fortsetzen. "Dann soll abschließend über offene Punkte und einen konkreten Text eines Regierungsvertrages beraten werden", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Dazwischen liegen drei Tage Landtagssitzung und ein SPD-Parteitag am Samstag.