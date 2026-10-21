Regierungsbildung Vergesellschaftung soll kommen – was könnte sie bringen?

"Kämen dazu noch Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3,73 Euro pro Quadratmeter und Monat (457 Millionen Euro pro Jahr), wäre eine monatliche Nettokaltmiete von 9,78 Euro pro Quadratmeter nötig, um diese Kosten ohne Landeszuschüsse zu finanzieren." Würde man noch Instandhaltungskosten von 17,18 Euro pro Quadratmeter und Jahr einberechnen, müsste die Miete sogar auf 11,21 Euro pro Quadratmeter steigen, rechnet Kholodilin vor.

Aktuell liegt die Durchschnittsmiete in den betreffenden Wohnungen laut Vonovia bei 8,26 Euro pro Quadratmeter nettokalt.

Was planen die Sondierer sonst noch?

Flankiert werden soll die Vergesellschaftung laut Sondierungspapier durch eine Reihe weiterer Maßnahmen, die unter anderem darauf abzielen, besser gegen Mietwucher vorgehen zu können und bestehende Regelungen durchzusetzen.

"Wir leiten einen Paradigmenwechsel ein und machen künftig den Schutz vor rechtswidrigen Vermietungspraktiken zu einer aktiven öffentlichen Aufgabe", schreiben die Parteien in dem Papier. Geschaffen werden soll unter anderem eine neue Mietenaufsicht und eine Schwerpunktabteilung bei der Berliner Staatsanwaltschaft.

Auch beim Neubau von Wohnungen wollen die Parteien mehr Tempo machen. "Wir wollen von 2026 bis 2031 100.000 Baugenehmigungen erreichen, diese sollen in 100.000 neue Wohnungen münden", schreiben sie.

Was hatte die Linke ursprünglich geplant?

Der nun beschlossene Fahrplan weicht in Teilen deutlich ab von den ursprünglichen Plänen der Linken, mit denen die Partei im Wahlkampf unterwegs war. Nach diesen Vorstellungen sollten Konzerne bereits mit einem Wohnungsbestand ab 3.000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Damit hätte die Maßnahme rund 240.000 Wohnungen betroffen.

Die Linke wollte für die Umsetzung eine Anstalt öffentlichen Rechts gründen. Diese sollte die nötigen Kredite aufnehmen, die Wohnungsbestände kaufen und sich später um die Verwaltung kümmern. Im Sondierungspapier der Parteien ist von einem Träger der Vergesellschaftung die Rede.

Kommt ein Vergesellschaftungsverbot?

Die Bundesregierung hatte bereits im Juli beschlossen, dass sie Vergesellschaftung verhindern will. Bislang gibt es allerdings noch keinen Gesetzentwurf, sondern nur einen Beschluss des Koalitionsausschusses. Bauministerin Verena Hubertz (SPD) betonte auf einem Investitionsgipfel in Berlin, die Regierung arbeite weiter an dem sogenannten Investitionsschutzgesetz: "Wir als Regierung nehmen einen anderen Weg. Wir brauchen mehr Investitionen und wir wollen Investitionen schützen."