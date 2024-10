Der VDMA beobachte die schwierigen Verhandlungen nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen mit Sorge, hieß es. Im Mittelpunkt müssten Themen stehen, die auch tatsächlich in den Bundesländern vorangebracht werden können. "Typische dringende Landesthemen sind Bildung, Fachkräfte und Infrastruktur. Außenpolitische Fragen dagegen sind ganz klar Sache der Bundespolitik und dürfen in den Koalitionsgesprächen in Sachsen und Thüringen keine Rolle spielen."