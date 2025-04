Die CDU stellt laut Koalitionsvertrag 7 der insgesamt 17 Ministerinnen und Minister, ebenso wie die SPD. Auf die CSU entfallen 3 Ressorts. Erste Namen wurden am Sonntag in Medienberichten genannt, Bestätigungen gab es dafür nicht. Merz sprach bei der Besichtigung der Halle für den Kleinen CDU-Parteitag für seine Partei von einer "sehr guten Regierungsmannschaft". "Morgen früh werden Sie‘s erfahren", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".