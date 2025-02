Voigt bekräftigte seine Forderung, ostdeutsche Themen in einer neuen Bundesregierung stärker in den Fokus zu rücken. Dem "Spiegel" sagte er: "Der Osten muss mit am Verhandlungs- und Kabinettstisch sitzen." Zudem seien mehr Investitionen in Infrastruktur nötig. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte dem "Spiegel", der Osten müsse für die neue Bundesregierung "Priorität" haben.