Regierungsbildung: Thüringer Koalitionäre wollen Corona-Verfahren einstellen

Erfurt - CDU, BSW und SPD in Thüringen wollen einen Schlussstrich unter Bußgeldverfahren wegen Regelverstößen in der Corona-Pandemie ziehen. Die drei Parteien wollen damit "empfundene Ungerechtigkeiten abmildern und für Rechtsfrieden sorgen", heißt es in dem in Erfurt vorgestellten Koalitionsvertrag. Noch offene oder anhängige Bußgeldverfahren sollen nicht weiterverfolgt, oder ihre Einstellung angeregt werden. "Wir prüfen, ob ein Amnestie-Gesetz in diesem Zusammenhang notwendig ist", schreiben die drei Parteien in ihrem Regierungsprogramm.