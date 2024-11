Schwierige Regierungsbildung

Die Regierungsbildung in Thüringen gilt als schwierig. Im Nachbarland Sachsen sind Gespräche zwischen CDU, BSW und SPD bereits gescheitert, dort könnte es nun auf eine Minderheitsregierung ohne das BSW hinauslaufen. In Thüringen gab es zuletzt scharfe Kritik von BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht an einer ausverhandelten Passage zum Thema Frieden. BSW-Landeschefin Wolf kündigte daraufhin an, in einem möglichen Koalitionsvertrag nachschärfen zu wollen.