CDU-Chef Mario Voigt, der sich am Donnerstag der Ministerpräsidentenwahl im Landtag stellen wird, hat immer wieder betont, die neue Koalition wolle das Leben der Menschen in Thüringen besser machen. Von einer neuen politischen Kultur ist die Rede. Es soll beispielsweise weniger Unterrichtsausfall durch mehr Lehrer geben. Hausärzte und bestimmte Fachärzte sowie Apotheken sollen in nicht mehr als 20 Minuten Fahrtzeit vom Wohnort aus erreichbar sein. Zudem will die Koalition den Bürokratieabbau voranbringen.