Regierungsbildung: Thema Krieg und Frieden erneut konfliktgeladen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD für eine mögliche Brombeer-Koalition sind erneut an einem kritischen Punkt angekommen. Die Spitzen der drei Parteien trafen sich am Donnerstag, weil es Meinungsverschiedenheiten über die Haltung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland gibt. Das Treffen von CDU-Chef Mario Voigt mit dem Co-Vorsitzenden des BSW, Steffen Schütz, und SPD-Chef und Innenminister Georg Maier wurde von den drei Partnern bestätigt. Zuerst hatte "Der Spiegel" darüber berichtet.