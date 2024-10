Regierungsbildung Tage der Entscheidung: Regiert das BSW tatsächlich bald mit?

Erfurt/Dresden/Potsdam - Bei der Regierungsbildung in Thüringen, Sachsen und Brandenburg stehen wichtige Entscheidungen an. In allen drei Ländern suchen CDU und SPD Koalitionen ohne die AfD - in allen drei Ländern spielt das Bündnis Sahra Wagenknecht die entscheidende Rolle. Wagen CDU, SPD und BSW nun den nächsten Schritt? Reifen in diesem Herbst wirklich die "Brombeer-Koalitionen"?