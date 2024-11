Regierungsbildung: SPD-Mitglieder entscheiden über Brombeer-Koalition

Die SPD hatte bei der Landtagswahl mit 6,1 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Thüringen kassiert. Der Thüringer SPD-Vorsitzende Georg Maier war Spitzenkandidat und ist derzeit noch geschäftsführender Innenminister im Freistaat. Er wurde vor etwas mehr als einer Woche ohne Gegenkandidaten als SPD-Chef bestätigt. Die Sozialdemokraten sind seit 2009 in Thüringen an Regierungen beteiligt. In dieser Zeit fielen ihre Wahlergebnisse von 18,5 Prozent in 2009 auf 12,4 in 2014 und 8,2 Prozent in 2019 und schließlich auf 6,1 Prozent in diesem Jahr. Die SPD wäre mit nur sechs Abgeordneten der kleinste Partner einer möglichen Brombeer-Koalition.