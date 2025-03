Klingbeil verteidigte zudem seine Co-Parteichefin Saskia Esken gegen öffentliche Kritik. Er finde das unfair, betonte der 47-Jährige. Er arbeite sehr eng, vertrauensvoll und gern mit Esken zusammen. Wer in die Regierung gehe und wer in der Fraktion eine Aufgabe übernehme, das werde entschieden, wenn ein Koalitionsvertrag stehe, betonte Klingbeil zugleich. Auch zu seiner eigenen Zukunft wollte er sich nicht äußern.