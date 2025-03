Regierungsbildung: Sondierungen von Union und SPD gehen in nächste Runde

Berlin - Nach der Einigung auf ein riesiges Finanzpaket gehen die Sondierungen von Union und SPD für eine gemeinsame Bundesregierung in die nächste Runde. "Wir werden heute wichtige Themen miteinander besprechen", sagte SPD-Chefin Saskia Esken vor Beginn der Gespräche in Berlin. Man werde sich bemühen, so weit und gründlich wie möglich zu sondieren, "damit wir zu einer guten Zusammenarbeit kommen können".