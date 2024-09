SPD-Fraktionschef nicht beim Termin

Zu Beginn des Treffens fehlte Thüringens SPD-Chef Georg Maier, auch SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher war nach Teilnehmerangaben zunächst nicht dabei. Die Thüringer SPD-Jugendorganisation Jusos hatte sich am Wochenende dafür ausgesprochen, dass die Sozialdemokraten in die Opposition gehen sollten, statt sich erneut an einer Landesregierung zu beteiligen.