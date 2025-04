München - Neben der CDU will heute auch die CSU ihre Ministerkandidatinnen und -kandidaten für die neue Bundesregierung benennen. Demnach will Parteichef Markus Söder die Namen in einer Sitzung des Parteivorstands bekanntgeben, zu der auch die CSU-Bundestagsabgeordneten eingeladen wurden. Anschließend will er seine Personalvorschläge öffentlich in einer Pressekonferenz erläutern.