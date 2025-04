Regierungsbildung Söder verspricht "echte Technik-Attacke"

Berlin - CSU-Chef Markus Söder sieht in den drei Bundesministerien für seine Partei den CSU-Kurs von "Law and Order, Hightech und Heimat" verwirklicht. Neben dem Innen- und dem Agrarministerium werde es für die CSU ein "Super-Hightech-Ministerium" für Forschung, Technologie und Raumfahrt geben, sagte Söder bei der Vorstellung des neuen Koalitionsvertrags von Union und SPD in Berlin. Er versprach "eine echte Technik-Attacke". Zudem werde die CSU künftig einen Staatsminister im Auswärtigen Amt stellen.