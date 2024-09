Ungeachtet der Bedenken aus der Bundes-CDU zu möglichen Koalitionen zwischen der Union und dem BSW treibt die Thüringer CDU eine mögliche, enge Zusammenarbeit mit jener Partei voran, die von der ehemaligen Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht gegründet worden war. Der Landesvorstand der CDU habe beschlossen, Sondierungsgespräche mit dem BSW und der SPD aufzunehmen, sagte der Vorsitzende der Landes-CDU, Mario Voigt, am Montag in Oberhof. Er wolle diese Gespräche schon in der nächsten Woche beginnen. „Mein Anspruch ist es, nach Gemeinsamem zu suchen, nicht nach Trennendem“, sagte Voigt.