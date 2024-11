Regierungsbildung: Ramelow zur Thüringer MP-Wahl: Klarheit auch bei Patt

Auslegung der Verfassung

Hintergrund ist eine jahrelange Diskussion über die Auslegung des dritten Wahlgangs bei der Ministerpräsidentenwahl. Nach der Thüringer Verfassung ist im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Wenn aber nur ein Kandidat antritt, steht die Frage im Raum, ob dieser dann auch gewählt wäre, wenn er mehr Nein- als Ja-Stimmen erhält. Die CDU hatte dies in den vergangenen Jahren immer wieder in Frage gestellt. Wenn Voigt im Dezember als neuer Ministerpräsident kandidiert, ist im dritten Wahlgang also denkbar, dass er 44 Ja- und 44 Nein-Stimmen erhält. Nach CDU-Lesart der vergangenen Jahre könnte ein solches Ergebnis Fragen aufwerfen.