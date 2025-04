CDU-Chef Friedrich Merz stellte die Kabinettsliste am Montag während einer Präsidiumssitzung seiner Partei in Berlin vor. Mit Katherina Reiche, die Wirtschaftsministerin werden soll, ist dort eine Brandenburgerin vertreten. An ihr als ostdeutscher Personalie war allerdings Kritik laut geworden, da die ehemalige Bundestagsabgeordnete seit Jahren im Westen lebt. Seit 2019 ist sie Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Westenergie in Essen.