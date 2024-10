Voigt sieht Fortschritte bei Regierungsbildung

"Es ist ein starkes Signal, dass sich mit der Zustimmung von CDU, BSW und SPD zu den Sondierungsergebnissen alle drei Partner auf den Weg zu einer Regierung machen", sagte CDU-Chef Mario Voigt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die drei Parteien würden sich hinter gemeinsamen Thüringer Projekten versammeln, die Veränderungen in der Politik und Verbesserungen für die Bürger bringen sollen. "Das ist ermutigend." Das sollte auch der Geist der Präambel sein, über die in dieser Woche gesprochen werde. "Dass darin auch Frieden eine Rolle spielt, war ja bereits verabredet", sagte Voigt. Er sieht nach dem Wochenende Fortschritte bei der Regierungsbildung.