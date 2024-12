Erfurt - Die Thüringer Koalitionäre von CDU, BSW und SPD gehen vor der an diesem Donnerstag geplanten Ministerpräsidentenwahl auf die Linke zu. "Es gibt ein Angebot der Brombeer-Koalition an die Fraktion der Linken", sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt vor dem Treffen der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Linke hat in Thüringen mit Bodo Ramelow fast zehn Jahre lang den Ministerpräsidenten gestellt.