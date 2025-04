Regierungsbildung: Ministernamen am Montag? CSU-Vorstand tagt mit Landesgruppe

München - Bei der CSU verdichten sich die Hinweise, dass Parteichef Markus Söder bereits an diesem Montag (28. April) die CSU-Ministerkandidaten für die neue Bundesregierung benennen könnte: Zu einer geplanten Sitzung des Parteivorstands wurden nun auch die christsozialen Bundestagsabgeordneten dazugeladen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus CSU-Kreisen erfuhr. Damit könnte Söder seine Personalvorschläge zunächst in einer großen internen Runde und dann öffentlich in einer anschließenden Pressekonferenz erläutern.