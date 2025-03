Für die Agrar-Arbeitsgruppe wurde unter anderem der CSU-Wunschkandidat für das Amt des Bundesagrarministers, Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner, benannt. Bayerns Gesundheits- und ehemalige Digitalministerin Judith Gerlach soll in die Digital-Arbeitsgruppe, Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek als ehemaliger Gesundheitsminister dafür in die AG Gesundheit und Pflege. CSU-Generalsekretär Martin Huber wird nicht nur in der Steuerungsgruppe, sondern auch in der AG Klima und Energie vertreten sein.