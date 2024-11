Regierungsbildung: Maier zu Koalitionsverhandlungen: Keine unlösbaren Probleme

Maier für humane Flüchtlingspolitik

Maier, der als geschäftsführender Innenminister aktuell für Migration zuständig ist, sagte der dpa, dass es auch bei diesem Thema eine gemeinsame Basis gebe, "davon bin ich überzeugt". Man liege gar nicht so weit auseinander. "Was ich nicht haben möchte, ist ein Ankerzentrum", sagte Maier. Hier gebe es aber auch verschiedene Auslegungen, was darunter zu verstehen sei. "Für mich ist eine humane Flüchtlingspolitik das oberste Gebot."