Erfurt (dpa/th) - Thüringens SPD-Chef Georg Maier sieht in dem positiven Votum der Mitglieder für einen Koalitionsvertrag mit CDU und BSW den Gestaltungswillen seiner Partei. "Die SPD übernimmt Verantwortung für das Land in schwierigen Zeiten. Wir wollen Politik gestalten und nicht nur aus der zweiten Reihe kommentieren", erklärte Maier nach Vorlage der Ergebnisse der SPD-Mitgliederbefragung in Erfurt.