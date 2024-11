Regieren unter schwierigen Bedingungen

CDU, BSW und SPD wollen am Freitag in Erfurt ihr Regierungsprogramm präsentieren. Die drei Parteien müssten unter schwierigen Bedingungen regieren. Sie haben im Thüringer Landtag 44 von 88 Sitzen. Eine nach den Parteifarben benannte Brombeer-Koalition wäre damit bei Entscheidungen auf mindestens eine Stimme der Opposition – also von Linke oder AfD – angewiesen.