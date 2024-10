Regierungsbildung: Linke reagiert ablehnend auf Sondierungsergebnis

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linken haben das Ergebnis der Sondierungen von CDU, BSW und SPD kritisiert. "So wird das nichts", sagte der Co-Vorsitzende der Linken, Christian Schaft, der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Sondierungen habe sich offenkundig die CDU durchgesetzt, die eine Zusammenarbeit mit den Linken kategorisch ablehnt. Das vorgestellte Sondierungspapier bestehe inhaltlich aus vielen Belanglosigkeiten. "Viel Wollen, wenig Konkretes", sagte Schaft. Das, was in dem Papier vernünftig sei, hätten die drei Parteien bei Rot-Rot-Grün abgeschrieben. "Und das Papier hat keine Antwort, wie die schon jetzt matschige Brombeere eine Mehrheit finden will."