Regierungsbildung: Linke: Ohne Vereinbarung keine Stimmen für CDU-Chef Voigt

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke stellt Bedingungen, um CDU-Chef Mario Voigt bei der Ministerpräsidentenwahl in dieser Woche sicher ins Amt zu bringen. Stimmen seiner Fraktion für Voigt, der Regierungschef einer Brombeer-Koalition von CDU, BSW und SPD werden will, gebe es nur, wenn zwischen den vier Fraktionen vorher eine Art Regelwerk für den Umgang miteinander schriftlich vereinbart werde. Das bekräftigte Linke-Fraktionschef Christian Schaft in Erfurt. Ähnlich hatte sich kürzlich auch der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geäußert. Die CDU warf der Linken vor, ihre Forderungen nach oben zu schrauben.