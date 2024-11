Regierungsbildung: Linke kritisiert Brombeer-Pläne zu Kita-Gebühren

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke kritisiert die Pläne von CDU, BSW und SPD, vorerst kein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr einzuführen. "Die Brombeere tritt den Willen der Menschen in Thüringen mit Füßen. Eine klare Mehrheit in Thüringen will die vollständige Abschaffung der Kindergartengebühren - und zwar quer über die Parteipräferenzen der Menschen", sagte Thüringens Linke-Chefin Ulrike Grosse-Röthig nach einer Mitteilung. Sie kündigte einen Antrag der Linke-Fraktion zu dem Thema im Landtag an.