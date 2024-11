Regierungsbildung: Koalitionsvertrag in Thüringen nimmt weiter Gestalt an

Ilmenau - Die Arbeit an einem gemeinsamen Koalitionsvertrag von CDU, BSW und SPD ist bei einer zweitägigen Klausur der Parteichefs weitergeführt worden. Ob die Arbeiten bei dem Treffen in der Nähe Ilmenau abgeschlossen werden, sei noch nicht ganz sicher, hieß es am Dienstag aus Verhandlungskreisen vor dem geplanten Abschluss der Klausur am Abend. In dem Vertrag, dem auf Drängen des Bündnis Sahra Wagenknecht eine Präambel zur Friedensfrage vorangestellt werden soll, werden Projekte und gemeinsame Ziele einer Dreier-Regierung in allen Bereichen von Bildung über Haushalt, Soziales bis Wirtschaft und Migration festgeschrieben. Nach bisherigen Plänen könnte er bis Ende der Woche vorliegen.