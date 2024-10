Regierungsbildung in Thüringen Verhandlungen zwischen CDU, BSW und SPD auf der Kippe

Kaum Alternativen zu Brombeer-Koalition

SPD-Chef Georg Maier wurde auf der Internet-Seite der Zeitung "Freies Wort" (Suhl) am Samstag mit dem Satz zitiert, "ich habe wenig Hoffnung, dass das noch was wird". Die BSW-Bundesvorsitzende Wagenknecht torpediere die Verhandlungen über die Präambel schon seit Tagen, so Maier. Vom Thüringer BSW wollte sich dazu auch am Samstag niemand äußern.