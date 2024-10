Erfurt - Die Gespräche über eine mögliche Koalition von CDU, BSW und SPD in Thüringen sind in einer kritischen Phase, nachdem BSW-Chefin Sahra Wagenknecht ihre außenpolitischen Forderungen nochmals verschärft hat. Ungeachtet der Irritationen, für die Wagenknecht mit ihrer Forderung nach Abgrenzung der Landes-CDU vom Kurs des CDU-Chefs Friedrich Merz in der Ukraine-Politik sorgte, gehen die Gespräche in Erfurt weiter, sagten Vertreter der drei Parteien.