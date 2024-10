Regierungsbildung in Thüringen: Mögliche Brombeer-Koalition verzichtet auf Vertrag mit Linke

Erfurt - CDU, BSW und SPD in Thüringen wollen trotz fehlender Mehrheit im Landtag keine Tolerierungs - oder Duldungsvereinbarung mit der Linken als langjähriger Regierungspartei abschließen. Die drei Partner, die die Sondierungsgespräche für eine mögliche Brombeer-Koalition beendet haben, werden ein neues Modell erproben, kündigten die drei Partner in Erfurt an. Eine Vereinbarung mit der Linken sei nicht nötig. Geplant sei ein Konsultationsverfahren mit allen fünf Fraktionen im Landtag, also auch mit Linke und AfD.