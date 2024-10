Regierungsbildung in Thüringen: JU-Chef Winkel: Präambel-Debatten mit BSW reichlich albern

Halle/Saale - Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, sieht das Ringen um die Formulierung von Präambeln für eine mögliche Regierungszusammenarbeit seiner Partei mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht etwa in Thüringen skeptisch. Die CDU müsse am Ende "sehr klar sagen: Wo sind unsere Schmerzgrenzen", sagte der CDU-Politiker vor Beginn des Deutschlandtages des Unions-Nachwuchses am Abend in Halle in Sachsen-Anhalt. Es sei zwar schwierig, dies abstrakt zu definieren, "aber generell sind diese ganzen Präambeln ja schon reichlich albern, muss man wirklich sagen".