Regierungsbildung in Thüringen Czaja: CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss rächt sich in Thüringen

CDU und SPD haben zusammen allerdings nur 29 Sitzen im Parlament. Mit dem BSW in einer möglichen Koalition kämen sie auch nur auf 44 Sitze - einen weniger, als für die absolute Mehrheit nötig wäre. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der Linke wäre so in vielen Fällen nötig. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen alle anderen Parteien aus.