Regierungsbildung in Thüringen: CDU-Chef: Regierungsbildung in Thüringen kommt voran

Kurzfristige Gespräche zur Friedensfrage

Es solle in den nächsten Tagen eine Formulierung zur Friedensfrage für die Präambel eines möglichen Koalitionsvertrages zwischen den drei Parteien besprochen werden, sagte Voigt. Er bekräftige, dass es dazu kurzfristig Gespräche in Erfurt geben werde. Die CDU ist die stärkste Partei in dem möglichen Dreierbündnis und strebt nach zehn Jahren in der Opposition in Thüringen den Ministerpräsidentenposten an.