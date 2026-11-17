Emde erklärte in einem Brief an die Parteispitze zuletzt erneut, sie werde ihr Mandat selbstverständlich weiter ausüben. "Dass ich bereit bin, in der Fraktion konstruktiv mitzuarbeiten, habe ich mehr als einmal deutlich gemacht", argumentierte sie in dem Schreiben, das der dpa vorliegt. "Nicht ich habe eine Aufnahme in die Fraktion infrage gestellt, sondern die Fraktionsspitze." Gleichzeitig betonte sie: "Ich bin ausdrücklich offen dafür, gemeinsam eine solidarische und konstruktive Grundlage für die weitere Zusammenarbeit auszuloten."