Regierungsbildung in Berlin: Knobloch warnt vor Eralp als Bürgermeisterin in Berlin

Sorge über AfD: "Die Menschen haben Angst"

Zuvor äußerte Knobloch in der Sendung am Mittwochabend erneut ihre Sorge über die AfD. Sie glaube an das Versprechen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), keine Zusammenarbeit mit der AfD einzugehen. Allerdings sei zu sehen, "dass die AfD immer stärker wird", sagte Knobloch. "Ich würde sagen, fast jeden Tag. Und die kommenden Wahlen werden uns leider Gottes das auch mehr oder weniger zusagen, dass wir mit dieser Beschreibung recht hatten", sagte die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.