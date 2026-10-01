Regierungsbildung in Berlin: Knobloch warnt vor Eralp als Bürgermeisterin in Berlin

Berlin - Vor den ersten Gesprächen über eine Regierungsbildung in Berlin zeigt sich die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, besorgt über Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp als mögliche Regierungschefin. Auf die Frage, ob sie die Ansicht von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) teile, dass Jüdinnen und Juden sich in Berlin unter Eralp als Bürgermeisterin nicht mehr sicher fühlen könnten, sagte Knobloch in der ARD-Sendung "Maischberger": "Das ist sicher nicht herbeigeholt, das ist sicher Tatsache."