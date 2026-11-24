Für den Fall, dass Emde in der Fraktion bleibt, rechnet der Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas mit einem Ende der Koalitionsverhandlungen. Dass diese trotzdem fortgesetzt würden, erscheine schwer vorstellbar, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Keineswegs nur wegen der Entscheidung selbst, sondern auch, weil es etwas über das Kräfteverhältnis und die Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Linken-Fraktion aussagen würde."

Aufruf zum Mandatsverzicht

Die Parteispitze der Berliner Linken wie auch der Fraktionsvorstand zögerten zunächst, gegen Emde vorzugehen, obwohl schon früh die Rede davon war, dass keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit ihr bestehe. Ihr Auftritt am Rande des Parteitages brachte das Fass dann aber zum Überlaufen. Emde wurde aufgefordert, ihr Mandat im Abgeordnetenhaus zurückzugeben. "Wir vertrauen ihr nicht mehr", sagten die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer am 6. November.

Emde weigerte sich und erklärte, sie werde ihr Mandat "selbstverständlich" weiter ausüben. "Demokratisch erlangte Mandate sind kein Verhandlungsgegenstand." Zuletzt hatte sie ihre Bereitschaft betont, in der Linke-Fraktion "konstruktiv" mitzuarbeiten und eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit auszuloten. Sollte sie nun aus der Fraktion fliegen, würde sie dem Parlament als fraktionslose Abgeordnete weiter angehören. Gegen den Ausschluss kann sie vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof klagen.

Linke klarer Wahlsieger

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Es folgten CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.

Die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen hatten am 2. November begonnen. Erklärtes Ziel ist, den Koalitionsvertrag bis Anfang Januar fertig zu haben. Anschließend planen alle drei Parteien Mitgliederbefragungen dazu.

Stimmt die Basis – und im Falle der Grünen auch ein Parteitag – zu, könnte die neue rot-grün-rote Regierung in der zweiten Januarhälfte stehen. Linke-Spitzenkandidatin Eralp wäre die zweite Linke an der Spitze einer Landesregierung nach Bodo Ramelow in Thüringen (2014-2024).